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Политика
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США и союзники в Азии подготовят ответ на возможное участие Северной Кореи в СВО

США пригрозили совместным с союзниками ответом на отправку солдат КНДР в Россию

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США намерены вместе с Южной Кореей и Японией выработать скоординированные меры в ответ на возможное участие северокорейских военных в боевых действиях на стороне России против Украины. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон планирует обсуждать с союзниками как дипломатические шаги, так и увеличение материальной поддержки Украины. Одним из основных итогов встречи на саммите АТЭС в Лиме, куда направляется Салливан, станет создание трехстороннего секретариата для постоянного взаимодействия стран по вопросам региональной безопасности.

США готовы координированно ответить на предполагаемое участие северокорейских военных в боевых действиях на территории России. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в тесном взаимодействии с союзниками рассмотрит набор политических решений, включая дипломатические шаги и усиление материальной поддержки Украины, что должно послужить сдерживающим фактором в отношении Пхеньяна и его потенциального участия в российско-украинском конфликте.

Вопрос совместных ответных мер будет обсуждаться на встрече лидеров США, Республики Корея и Японии в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в столице Перу Лиме.

Трехсторонний формат встречи президента США Джо Байдена, президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и премьера Японии Сигэру Исибы призван укрепить единую позицию стран в отношении северокорейской угрозы. Как отметил Салливан, консультации между странами проводятся на нескольких уровнях, что подчеркивает значимость многостороннего подхода к потенциальным действиям КНДР.

В рамках встречи в Лиме стороны обсудят не только ответ на возможное участие Северной Кореи в боевых действиях на стороне России, но и меры, направленные на более глубокую политическую и военную координацию. По мнению Салливана, обсуждение примет форму «существенной координации», включая механизмы для оперативного реагирования на угрозы региональной безопасности и выработки общего политического курса в случае обострения ситуации.

«Я думаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся к материальной поддержке Украине, и иных решений», — сказал Салливан на борту президентского самолета по пути в Лиму.

Среди ожидаемых итогов встречи — создание специального трехстороннего секретариата, который позволит США, Южной Корее и Японии поддерживать взаимодействие на постоянной основе. Как подчеркнул Салливан, трехсторонний формат уже доказал свою эффективность после августовского саммита в Кэмп-Дэвиде, где страны достигли соглашений по вопросам безопасности, высоких технологий, цепочек поставок и других направлениях.

Создание институциональной платформы позволит трем странам не только углубить сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и укрепить его в долгосрочной перспективе, учитывая устойчивую поддержку этого формата обеими партиями в США. Салливан выразил уверенность, что новый формат будет продолжен и при следующей администрации США, хотя подчеркнул, что каждый новый президент оставляет за собой право на изменения внешнеполитического курса.

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