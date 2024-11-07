Экс-глава Коми Уйба получил должность в Минобороны РФ

Бывший глава Коми Владимир Уйба получил пост первого заместителя начальника Главного военно-медицинского управления министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

Там добавили, что указ о новом назначении Уйбы подписал президент России Владимир Путин.

5 ноября Владимир Уйба заявил, что покидает пост в связи с переходом на новое место работы. Его место займет глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.

Уйба возглавлял Республику Коми с 2 апреля 2020 года. До этого он занимал пост заместителя министра здравоохранения России и возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России.

4 ноября стало известно об отставке глав еще двух российских регионов: Ростовской и Тамбовской областей. О том, что они подают в отставку в связи с переходом на новую работу, в своих Telegram-каналах сообщили Василий Голубев и Максим Егоров.

На место Егорова в качестве врио главы Тамбовской области президентским указом был назначен депутат Госдумы, выпускник программы «Время героев» Евгений Первышов. А врио губернатора Ростовской области стал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Оба они будут занимать свои должности как минимум до выборов в сентябре 2025 года.

Ранее сообщалось, что ушедший в отставку тамбовский губернатор Егоров может стать министром.