Стало известно, какую должность может получить ушедший в отставку тамбовский губернатор

Ушедший в отставку тамбовский губернатор Максим Егоров может быть назначен главой министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил Ura.ru президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

По его мнению, Егоров также может получить руководящую должность в штабе «Единой России». Гращенков отметил, что у экс-губернатора есть опыт успешной реализации нацпроектов в Тамбовской области, а временно исполняющему обязанности секретаря Генерального совета «Единой России» Владимиру Якушеву нужны свои люди в команде.

«К тому же, нужно будет презентовать обновленную партию перед выборами 2026 года, и ставка сейчас как раз делается на социальные объекты», — сказал Гращенков.

4 ноября глава Тамбовской области Максим Егоров заявил в своем Telegram-канале об уходе в отставку. Он опубликовал видео, где сообщил, что руководство страны поставило перед ним другие задачи на федеральном уровне.

В понедельник депутат Госдумы, выпускник программы «Время героев» Евгений Первышов принял предложение президента России Владимира Путина занять пост временно исполняющего обязанности главы Тамбовской области.

Ранее «Ведомости» назвали возможного кандидата на пост главы Ростовской области.