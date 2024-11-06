Трамп намерен предложить пост в системе здравоохранения Кеннеди-младшему

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил о намерении предложить пост в системе здравоохранения США Роберту Кеннеди-младшему. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Роберт Кеннеди-младший хочет «помочь сделать Америку снова здоровой».

Бывший независимый кандидат в президенты США ранее Роберт Кеннеди-младший поздравил кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа с «исторической победой».

6 ноября в Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набирает минимум 277.

Сам политик уже объявил себя победителем. С победой его начали поздравлять мировые лидеры.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп заявил о полном контроле Конгресса республиканцами.