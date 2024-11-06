Выборы в США: как идет подсчет голосов за Трампа и Харрис

Обстановка в штабе Трампа во Флориде, где за выборами, в частности, следит Илон Маск, становится все более оптимистичной, пишет CNN.
Его сторонников вдохновлены результатами в Вирджинии и Айове. В первом штате республиканец отстает от Харрис только на 1,5%, во втором лидирует с разницей в 13,8%.
В одном из округов Пенсильвании (Кэмбрия) голоса будут считать вручную из-за проблем с программным обеспечением на избирательном участке.
🔴В штате обработали 66% голосов, Трамп побеждает с 50,7% против Харрис с 48,3%.
Сайт Северной Каролины (колеблющийся штат) завис и мешает обновлять результаты, рассказали в местной избирательной комиссии.
«Я не знаю, почему сайт не работает. Когда я пожаловалась, мне ответили: «Мы предупреждали вас, что это может произойти», — поделилась с журналистами представитель избирательной комиссии округа Мекленбург Кристин Мавромати.
🔴По итогам обработки 85% голосов здесь лидирует Трамп, у него 50,8% против 48,1% у Харрис.
В городе Милуоки (Висконсин) заканчивают пересчет 30 тыс. голосов, который пришлось сделать из-за того, что сотрудники ошиблись с машинами для голосования.
Республиканцы уже выражают недоверие к произошедшему. Сенатор Рон Джонсон и председатель Республиканской партии Висконсина Брайан Шимминг посетили центральный пункт подсчета голосов, Джонсон заявил, что у него сомнения насчет честности результатов.
Глава избирательной комиссии Паулина Гутьеррес в ответ пообещала предоставить любые доказательства.
🔴После обработки 56% голосов в Висконсине лидирует Трамп с 50% голосов против 48,5% у Харрис.
Загрузка в систему и регистрация голосов в главном округе штата Джорджия (Гвиннетт) идет «мучительно медленно», признался глава местной избирательной комиссии Зак Мэнифолд.
«Обычно это не так уж и медленно. [Сейчас] это буквально как-то мучительно», — описал он.
🔴Джорджия — один из семи спорных штатов, сейчас тут побеждает Трамп.
В штабе Харрис в Университете Говарда приподнятое и праздничное настроение, там «танцы, аплодисменты и веселье», передает CNN.
В то же время на частном мероприятии крупнейших спонсоров демократов неподалеку настроения «намного более сдержанные», растут беспокойства насчет укрепления Трампа в Вирджинии и некоторых других штатах.
Стоимость биткоина на фоне выборов в США обновила исторический максимум, превысив $74,3 тыс.
🔴Трамп смог перегнать Харрис в Пенсильвании — главном колеблющемся штате с 19 выборщиками.
По итогам подсчетов 52% голосов у республиканца 50,5% против 48,6% у кандидата демократов. Сам Трамп на фоне голосования назвал этот регион ключом к победе.
К настоящему моменту только семь штатов не приступили к официальному объявлению первых результатов.
Во Флориде и Кентукки уже обработали более 90% бюллетеней, в обоих побеждает Трамп.
Американцы проявили высокий интерес к выборам, в некоторых штатах власти заявили о рекордной явке, которая побила даже результаты 2020 года. Чтобы проголосовать, часть избирателей стояла в очередях по много часов. Трамп через соцсети активно призывал своих сторонников проявить терпение и не уходить из-за слишком долгого ожидания.
Доброе утро, дорогие читатели. В США подходит к концу голосование на президентских выборах, последние участки закроются в 9:00 по Москве. «Газета.Ru» начинает прямую трансляцию подсчета голосов и объявления результатов.
За тем, как американцы голосовали на главных выборах страны, вы можете посмотреть в нашем отдельном онлайне.