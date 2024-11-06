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Политика

Выборы в США: как идет подсчет голосов за Трампа и Харрис

Онлайн-трансляция подсчета голосов на выборах президента США

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Leah Millis/Reuters
В США начался подсчет голосов на президентских выборах. Основные кандидаты — экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис. Окончательно исход выборов пока не ясен, соперники надеются на успех в семи главных колеблющихся штатах. Трамп наблюдает за подсчетом из своего поместья во Флориде, а Харрис — из Университета Говарда. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.
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6:54

Обстановка в штабе Трампа во Флориде, где за выборами, в частности, следит Илон Маск, становится все более оптимистичной, пишет CNN.
Его сторонников вдохновлены результатами в Вирджинии и Айове. В первом штате республиканец отстает от Харрис только на 1,5%, во втором лидирует с разницей в 13,8%.



6:50

В одном из округов Пенсильвании (Кэмбрия) голоса будут считать вручную из-за проблем с программным обеспечением на избирательном участке.

🔴В штате обработали 66% голосов, Трамп побеждает с 50,7% против Харрис с 48,3%.

6:40

Сайт Северной Каролины (колеблющийся штат) завис и мешает обновлять результаты, рассказали в местной избирательной комиссии.

«Я не знаю, почему сайт не работает. Когда я пожаловалась, мне ответили: «Мы предупреждали вас, что это может произойти», — поделилась с журналистами представитель избирательной комиссии округа Мекленбург Кристин Мавромати.

🔴По итогам обработки 85% голосов здесь лидирует Трамп, у него 50,8% против 48,1% у Харрис.

6:35

В городе Милуоки (Висконсин) заканчивают пересчет 30 тыс. голосов, который пришлось сделать из-за того, что сотрудники ошиблись с машинами для голосования.

Республиканцы уже выражают недоверие к произошедшему. Сенатор Рон Джонсон и председатель Республиканской партии Висконсина Брайан Шимминг посетили центральный пункт подсчета голосов, Джонсон заявил, что у него сомнения насчет честности результатов.

Глава избирательной комиссии Паулина Гутьеррес в ответ пообещала предоставить любые доказательства.

🔴После обработки 56% голосов в Висконсине лидирует Трамп с 50% голосов против 48,5% у Харрис.

6:30

Загрузка в систему и регистрация голосов в главном округе штата Джорджия (Гвиннетт) идет «мучительно медленно», признался глава местной избирательной комиссии Зак ​​Мэнифолд.

«Обычно это не так уж и медленно. [Сейчас] это буквально как-то мучительно», — описал он.

🔴Джорджия — один из семи спорных штатов, сейчас тут побеждает Трамп.

6:21

В штабе Харрис в Университете Говарда приподнятое и праздничное настроение, там «танцы, аплодисменты и веселье», передает CNN.

В то же время на частном мероприятии крупнейших спонсоров демократов неподалеку настроения «намного более сдержанные», растут беспокойства насчет укрепления Трампа в Вирджинии и некоторых других штатах.

6:20

Стоимость биткоина на фоне выборов в США обновила исторический максимум, превысив $74,3 тыс.

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6:17

🔴Трамп смог перегнать Харрис в Пенсильвании — главном колеблющемся штате с 19 выборщиками.

По итогам подсчетов 52% голосов у республиканца 50,5% против 48,6% у кандидата демократов. Сам Трамп на фоне голосования назвал этот регион ключом к победе.

6:15

К настоящему моменту только семь штатов не приступили к официальному объявлению первых результатов.
Во Флориде и Кентукки уже обработали более 90% бюллетеней, в обоих побеждает Трамп.

6:05

Американцы проявили высокий интерес к выборам, в некоторых штатах власти заявили о рекордной явке, которая побила даже результаты 2020 года. Чтобы проголосовать, часть избирателей стояла в очередях по много часов. Трамп через соцсети активно призывал своих сторонников проявить терпение и не уходить из-за слишком долгого ожидания.

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Mario Anzuoni/Reuters
6:00

Доброе утро, дорогие читатели. В США подходит к концу голосование на президентских выборах, последние участки закроются в 9:00 по Москве. «Газета.Ru» начинает прямую трансляцию подсчета голосов и объявления результатов.

За тем, как американцы голосовали на главных выборах страны, вы можете посмотреть в нашем отдельном онлайне.

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