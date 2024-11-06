Выборы в США: как идет подсчет голосов за Трампа и Харрис

6:40

Сайт Северной Каролины (колеблющийся штат) завис и мешает обновлять результаты, рассказали в местной избирательной комиссии.

«Я не знаю, почему сайт не работает. Когда я пожаловалась, мне ответили: «Мы предупреждали вас, что это может произойти», — поделилась с журналистами представитель избирательной комиссии округа Мекленбург Кристин Мавромати.

🔴По итогам обработки 85% голосов здесь лидирует Трамп, у него 50,8% против 48,1% у Харрис.