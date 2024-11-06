Кеннеди поздравил Трампа с победой

Бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший поздравил кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа с «исторической победой». Соответствующая публикация появилась на странице в соцсети X (бывшая Twitter) политика.

«Поздравляем Трампа с исторической победой», — отметил он.

До этого газета Hill писала, что Трамп завершил свое «невероятное возвращение» в Белый дом.

Для победы кандидатам надо набрать хотя бы 270 голосов выборщиков. При этом пока что подсчитаны голоса только в традиционно «республиканских» и «демократических» штатах, в то время как исход голосования на выборах определяют «колеблющиеся» штаты.

В 9:54 мск сообщалось, что Трамп набирает 277 голосов выборщиков и обеспечивает свою победу на выборах.

Ранее NYT приблизила шансы Трампа на победу к 100%.