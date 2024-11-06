Трамп заявил о полном контроле Конгресса республиканцами

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил уверенность в том, что республиканцы по итогам выборов установили контроль над обеими палатами Конгресса. Его слова приводит ТАСС.

«Мы вернули контроль над Сенатом. Это здорово», — сказал Трамп, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

По словам политика, кандидаты в Сенат от республиканцев одержали победу, в частности, в штатах Висконсин, Мичиган, Монтана, Невада, Техас, Огайо и Пенсильвания.

Трамп отметил, что у Республиканской партии «отличные сенаторы».

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набирает минимум 277.

Сам политик уже объявил себя победителем. С победой его начали поздравлять мировые лидеры.

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Ранее в Кремле прокомментировали итоги выборов президента в США.