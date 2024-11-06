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Трамп заявил о победе на выборах в США

Дональд Трамп объявил себя 47-м президентом США в речи по итогам выборов

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп после получения необходимого количества голосов выборщиков заявил, что в Соединенных Штатах произошла политическая победа. Такое заявление он сделал в своей речи по итогам выборов в США, передает РИА Новости.

В рамках мероприятия Трамп также назвал себя 47-м президентом США.

До этого спикер палаты представителей конгресса страны Майк Джонсон заявил, что Трамп стал избранным главой государства.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендовали бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы им необходимо было получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп уже набирает 277.

Ранее NBC News сообщил о «траурном настроении» у сторонников Харрис.

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Выборы в США - 2024
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