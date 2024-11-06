Песков назвал «пустышками» сообщения о попытках вмешательства РФ в выборы США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения американских СМИ о попытках вмешательства России в выбора США.

«Это можно назвать утками. Это не в первый раз. Абсолютные пустышки публикуют», — сказал Песков.

4 ноября ФБР, Управление директора национальной разведки США, а также Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры заявили о попытках иностранных государств, в частности России, вмешаться в выборы.

Посольство РФ в Вашингтоне назвало злобной клеветой обвинения во вмешательстве в выборы американского президента со стороны США. Дипломаты уточнили, что спецслужбы США обвинили РФ в тиражировании сфабрикованных видеороликов о нарушениях во время голосования. По их словам, они не получали никаких доказательных материалов в контактах с американскими официальными лицами и каких-либо обращений.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набирает минимум 277.

Сам политик уже объявил себя победителем. С победой его начали поздравлять мировые лидеры.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее советник Санду обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента Молдавии.