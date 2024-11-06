Посольство РФ ответило на обвинения во вмешательстве в американские выборы

Посольство России в Вашингтоне назвало злобной клеветой обвинения во вмешательстве в выборы американского президента со стороны США. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление дипмиссии.

Спецслужбы США обвинили РФ в тиражировании сфабрикованных видеороликов о нарушениях во время голосования, отметили дипломаты.

«Все инсинуации о «российских происках» — злобная клевета, выдуманная для использования во внутриполитической борьбе Соединенных Штатов», — заявили в посольстве.

В российском посольстве расценивают эти претензии как «очередную пустышку». Там добавили, что не получали никаких доказательных материалов в контактах с американскими официальными лицами и каких-либо обращений.

4 ноября ФБР, Управление директора национальной разведки США, а также Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры заявили о попытках иностранных государств, в частности России, вмешаться в выборы.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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