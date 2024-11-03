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Советник Санду обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента Молдавии

Советник президента Молдавии обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента

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РИА Новости

Советник президента Молдавии Станислав Секриеру обвинил Россию в массовом вмешательстве во второй тур президентских выборов в республике, который проходит в воскресенье. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По его словам, попытка вмешательства в выборы может «существенно исказить результат». Как именно Россия вмешивается в процесс, Секриеру не уточнил.

Также Reuters сообщал, что полиция Молдавии усилила меры безопасности, чтобы избежать «масштабной схемы подкупа избирателей».

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано ранее заявлял, что выборы в Молдавии «проходили в условиях беспрецедентного давления и запугивания со стороны России и ее прокси». По его словам, в ЕК внимательно наблюдают за ходом голосования на выборах и референдуме по членству страны в Евросоюзе.

3 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. В первом туре голосования 20 октября действующий президент Майя Санду набрала 42,49% голосов, а бывший генпрокурор республики Александр Стояногло — 25,95% голосов.

Ранее глава Гагаузии заявила о нарушении конституции властями Молдавии.

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