Разведка США обвинила Россию во вмешательстве в выборы

ФБР, Управление директора национальной разведки США, а также Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры заявили о попытках иностранных государств, в частности России, вмешаться в американские выборы. Об этом говорится в совместном заявлении ведомств.

Американская разведка считает, что иностранные государства проводили «дополнительные операции», направленные на подрыв доверия общественности к честности выборов и разжигание разногласий среди американцев. При этом подобные действия могут быть усилены в ближайшие недели, говорится в заявлении.

«Россия является наиболее активной угрозой. Влиятельные субъекты, связанные с Россией, в частности, производят видеоролики и создают фейковые статьи, чтобы подорвать легитимность выборов, внушить избирателям страх относительно избирательного процесса», — говорится в документе.

60-е выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от республиканцев стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

5 ноября американский предприниматель Илон Маск заявил, что демократы пойдут на любую ложь, чтобы победить на выборах президента в Соединенных Штатах.

Ранее эксперт спрогнозировал массовые протесты в США после выборов.