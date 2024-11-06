В Кремле высказались о возможности телефонного разговора Путина и Трампа

Россия остается открытой для переговоров и контактов со всеми странами мира, включая недружественные для нее. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его оценить обещания кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа позвонить российскому лидеру Владимиру Путину в случае победы на выборах. Представитель Кремля отметил, что вопросы на эту тему следует задавать американскому руководству.

«Напомню слова Путина о его открытости [для переговоров]. Наша позиция последовательна <...>. В остальном давайте дождемся конкретных действий [со стороны Трампа]», — добавил пресс-секретарь.

5 ноября президент РФ принял верительные грамоты у новых иностранных послов в стране. Во время мероприятия он обратил внимание, что Москва продолжает принимать активное участие в международной жизни и открыта для переговоров со всеми державами мира.

В тот же день в США состоялись выборы главы государства. Трамп стал кандидатом на высший политический пост в стране от Республиканской партии. Демократическая партия, в свою очередь, выдвинула действующего вице-президента Камалу Харрис.

Для победы будущему американскому лидеру надо получить 270 голосов выборщиков. По информации телеканала Fox News, Трамп набрал не менее 277 голосов. При этом сам политик уже объявил себя победителем и пообещал, что после возвращения в Белый дом положит конец вооруженным конфликтам.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в МИД РФ прокомментировали планы Трампа положить конец вооруженным конфликтам.