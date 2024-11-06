Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле высказались о возможности телефонного разговора Путина и Трампа

Песков: Путин открыт для переговоров со всеми странами мира

close
Grigory Dukor/Reuters

Россия остается открытой для переговоров и контактов со всеми странами мира, включая недружественные для нее. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его оценить обещания кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа позвонить российскому лидеру Владимиру Путину в случае победы на выборах. Представитель Кремля отметил, что вопросы на эту тему следует задавать американскому руководству.

«Напомню слова Путина о его открытости [для переговоров]. Наша позиция последовательна <...>. В остальном давайте дождемся конкретных действий [со стороны Трампа]», — добавил пресс-секретарь.

5 ноября президент РФ принял верительные грамоты у новых иностранных послов в стране. Во время мероприятия он обратил внимание, что Москва продолжает принимать активное участие в международной жизни и открыта для переговоров со всеми державами мира.

В тот же день в США состоялись выборы главы государства. Трамп стал кандидатом на высший политический пост в стране от Республиканской партии. Демократическая партия, в свою очередь, выдвинула действующего вице-президента Камалу Харрис.

Для победы будущему американскому лидеру надо получить 270 голосов выборщиков. По информации телеканала Fox News, Трамп набрал не менее 277 голосов. При этом сам политик уже объявил себя победителем и пообещал, что после возвращения в Белый дом положит конец вооруженным конфликтам.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в МИД РФ прокомментировали планы Трампа положить конец вооруженным конфликтам.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами