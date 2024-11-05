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Путин рассказал об активном участии РФ в международной жизни

Путин заявил, что РФ проводит конструктивный внешнеполитический курс

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва продолжает принимать активное участие в международной жизни и придерживается конструктивного внешнеполитического курса. Об этом в ходе церемонии вручения верительных грамот иностранными послами заявил российский президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«РФ <...> проводит <...> внешнеполитический курс, учитывающий как наши национальные интересы, так и объективные тенденции мирового развития. Это подтвердил прошедший на днях в Казани масштабный саммит БРИКС», — сказал глава государства.

Он добавил, что российское руководство открыто для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами мира и выступает за формирование справедливой системы международных отношений. Речь идет о таком взаимодействии между державами, в котором нет места нелегитимным санкциям и иным ограничениям.

По словам Путина, прибывшие в РФ иностранные послы могут рассчитывать на содействие и благожелательное отношение со стороны властей. То же касается отношения со стороны российских общественных организаций и бизнес-сообщества.

«Мы искренне заинтересованы в том, чтобы ваша деятельность была успешной, ведь на вас возложена важная и ответственная миссия — заниматься отношениями между представляемыми вами государствами и РФ», — подчеркнул президент, обращаясь к зарубежным дипломатам.

Днем 5 ноября в Кремле началась церемония вручения верительных грамот иностранными послами. Ожидается, что во время мероприятия Путин примет документы у руководителей дипломатических миссий 28 стран.

Ранее в Британии признали провал попыток изолировать РФ на международной арене.

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