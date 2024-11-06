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В МИД России прокомментировали намерение Трампа положить конец войнам

МИД России: слова Трампа о завершении конфликтов предполагают действия

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Заявление республиканца Дональда Трампа после победы на выборах о необходимости завершить конфликты подразумевает конкретные действия после соответствующих слов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Трамп на фоне сообщений о его победе заявил, что не планирует «развязывать войны».

Он добавил, что в 2017–2021 годах американские граждане «не знали никаких войн». В тот период республиканец занимал пост главы государства, и тогда США конфликтовали только с ИГИЛ (организация запрещена в России). Более того, по словам политика, Вашингтон «в рекордные сроки» нанес этой организации поражение.

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября. Соперницей Дональда Трампа, выдвинутой в качестве кандидата от Демократической партии, стала действующий вице-президент страны Камала Харрис.

К текущему моменту все избирательные участки уже закрылись. Для победы будущему главе государства надо набрать 270 голосов выборщиков. Как сообщил телеканал Fox News, претендент от Республиканской партии уже получил 277 голосов.

Ранее Маск «зашел» в Овальный кабинет с раковиной.

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Выборы в США - 2024
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