В МИД России прокомментировали намерение Трампа положить конец войнам

Заявление республиканца Дональда Трампа после победы на выборах о необходимости завершить конфликты подразумевает конкретные действия после соответствующих слов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Трамп на фоне сообщений о его победе заявил, что не планирует «развязывать войны».

Он добавил, что в 2017–2021 годах американские граждане «не знали никаких войн». В тот период республиканец занимал пост главы государства, и тогда США конфликтовали только с ИГИЛ (организация запрещена в России). Более того, по словам политика, Вашингтон «в рекордные сроки» нанес этой организации поражение.

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября. Соперницей Дональда Трампа, выдвинутой в качестве кандидата от Демократической партии, стала действующий вице-президент страны Камала Харрис.

К текущему моменту все избирательные участки уже закрылись. Для победы будущему главе государства надо набрать 270 голосов выборщиков. Как сообщил телеканал Fox News, претендент от Республиканской партии уже получил 277 голосов.

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