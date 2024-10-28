В Тбилиси идет подготовка к митингу оппозиции, полиция не препятствует

Перед зданием парламента Грузии в Тбилиси идет подготовка митинга оппозиционных партий, недовольных официальными итогами прошедших выборов. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента сообщает РИА Новости.

На площади идет установка сцены и металлических конструкций. Территорию патрулирует полиция, не мешающая подготовке митинга.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о «тотальной фальсификации» и «краже голосов» на парламентских выборах. По ее мнению, граждане республики стали свидетелями «чего-то очень необычного».

Победившая на выборах партия «Грузинская мечта» прямо обвинила президента страны Саломе Зурабишвили в подготовке беспорядков, сама она отрицает свое участие в подготовке госпереворота.

Подробнее о прошедших в Грузии парламентских выборах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США призвали расследовать нарушения на парламентских выборах в Грузии.