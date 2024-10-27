Непрерывный протест и обвинения в перевороте: как прошли выборы в Грузии ЦИК Грузии: «Грузинская мечта» получает 54,2% после обработки 99% бюллетеней

Парламентские выборы в Грузии предварительно завершились в пользу «Грузинской мечты». Правящая партия получает свыше 54% голосов после обработки 99% бюллетеней. В парламент также проходят четыре оппозиционных блока, получившие суммарно более 35% поддержки. Оппоненты властей по большей части не признали выборы, пообещав запуск бессрочного протеста. Как грузины выбирали новый состав парламента и что будет дальше — в материале «Газеты.Ru».

Итоги голосования

В выборах в парламент Грузии приняли участие 19 политических сил. Голосование впервые проходило по пропорциональной, а не смешанной, избирательной системе. Для попадания в парламент партиям нужно было преодолеть пятипроцентный барьер. Справились с этой задачей пять участников:

правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия»;



блок «Единство ради спасения Грузии» — союз ведущей оппозиционной силы страны «Единое национальное движение», созданной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, «Стратегии Агмашенебели» и «Европейской Грузии»;



альянс «Коалиция за перемены», состоящий из бывших союзников Саакашвили, в том числе экс-лидера «Единого национального движения» Никанора Мелии, а также партий «Гири» и «Дроа»;



объединение «Сильная Грузия», в которое вошли партии «Лело за Грузию», «За народ», «Граждане» и «Площадь Свободы»;



«За Грузию» — блок политиков, покинувших «Грузинскую мечту», под руководством бывшего премьер-министра Георгия Гахария.

После ручного подсчета 99,26% бюллетеней лидирует партия власти. «Грузинская мечта» набирает 54,23%, у «Коалиции за перемены» — 10,82%, у партии «Единство ради спасения Грузии» — 10,1%, у «Сильной Грузии» — 8,75%, у партии «За Грузию» — 7,75%. Итоговая явка, по данным ЦИК Грузии, достигла показателя в 58,94%.

Результат сильно расходится с первыми экзитполам, проведенными по заказу оппозиционных сил, и приближен к данным проправительственных опросов. Так, исследование Edisson Research, проведенное по заказу местного телеканала TV Formula, обещало «Грузинское мечте» в районе 40,9% голосов, а четырем оппозиционным блокам — 51,9% суммарно. При этом экзитпол компании GORBI, заказанный лояльным к властям телеканалом Imedi, давал правящей партии 56,1% голосов против суммарных 31,2% у оппозиции.

В 2024 году большинство избирателей впервые получили возможность проголосовать с помощью электронных устройств, установленных на участках, а не традиционных урн. Выборы выделились и за счет того, что за рубежом в первый раз проголосовали почти 100 тыс. грузин. К слову, на зарубежных участках больше всего голосов получила оппозиция, «Грузинская мечта» набрала 15% голосов против 31,9% у «Коалиции за перемены», 19,8% у «Единства ради спасения Грузии», 14,9% у «Сильной Грузии» и 8,7% у «За Грузию».

Исход голосования уже признали в Азербайджане, Армении и Венгрии. Например, глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что граждане Грузии сделали свой выбор, несмотря на внешнее давление.

«Народ Грузии ясно дал понять, чего хочет. Патриотическая правящая партия, поддерживающая семью, победила на выборах с подавляющим преимуществом. Браво, поздравляем!» — написал дипломат в своих соцсетях.

«Кража выборов»

По завершению голосования вечером 26 октября и власти, и оппозиция спешно объявили о своей победе. Как заявила лояльная оппозиционным силам президент Грузии Саломе Зурабишвили, оппоненты «Грузинской мечты» якобы получили свыше 50% голосов.

«Европейская Грузия побеждает с 52% голосов, несмотря на попытки фальсификации выборов и без голосов диаспоры. Грузия продемонстрировала демократию, европейскость и зрелость… Я горжусь и уверена в нашем европейском будущем», — отметила глава государства.

Выбор между Европой и войной Избирательная кампания в Грузии в основном сосредоточилась вокруг двух основных тезисов. Оппозиция обвиняла власти в развороте от Запада в сторону России из-за введения закона о прозрачности иностранного влияния, который считают аналогом российского закона об «иноагентах», что стоило Тбилиси западной финансовой поддержки и остановки интеграции в Евросоюз. А правящая партия сосредоточилась на сравнении Грузии с Украиной. Власти утверждали, что их оппоненты принесут в республику войну, открыв «второй фронт» для России по требованию Запада.



В оппозиции вместе с президентом Зурабишвили обещали грузинам откатить ситуацию назад и наладить отношения с западными странами, в особенности разморозить процесс вступления в ЕС. Власти же говорили о сохранении стабильности, безопасности и суверенитета республики.

По мере подсчета голосов, который продемонстрировал лидерство «Грузинской мечты», в оппозиции начали отказываться от признания итогов выборов. Сделали это «Коалиция за перемены», «Единство ради спасения Грузии» и «Сильная Грузия». По их мнению, голосование было фальсифицировано и не отражает реального мнения граждан.

«Эти выборы украдены, мы с этим не смиримся, и мы переходим на непрерывные протесты. Этот протест будет организованным. Протест будет на улицах [с 27 октября]», — объявила один из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария.

В правящей партии с такими обвинениями не согласились. В частности, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что голосование показало снижение поддержки оппозиции. По его словам, непризнание оппозицией итогов выборов — «безнадежная попытка оправдать себя».

«На прошлых [местных] выборах в 2021 году радикальная оппозиция получила более 845 тыс. голосов. Сейчас всего 770 тыс. голосов. Это означает, что, помимо того, что наш рейтинг и поддержка «Грузинской мечты» существенно выросли, к тому же, в этот тяжелейший период, в течение этих четырех лет снизилась поддержка радикальной оппозиции в грузинском обществе», — уверен глава грузинского кабмина.

При этом о серьезных нарушениях в ходе голосования информации практически не было, если не считать данные о вбросе бюллетеней в Марнеули. Выборы проходили на фоне различных нападений и драк неизвестных, а также недовольства относительно выдачи избирателям нескольких бюллетеней под предлогом использования слишком тонкой бумаги для их печати.

Угроза переворота?

В преддверии голосования в грузинском медиапространстве говорили о подготовке оппозицией попытки свержения власти с помощью уличных протестов. «Цветная революция» якобы могла состоятся при поддержке западных стран, которые недовольны Тбилиси из-за закона об «иноагентах» и ряда инициатив против ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Впрочем, насколько подобный сценарий реален в нынешней ситуации, неизвестно.

По мнению генсека «Грузинской мечты», мэра Тбилиси Кахи Каладзе, оппозиционные партии не смогут устроить в стране переворот или революцию, так как не пользуются серьезной поддержкой у населения.

«Когда ты устраиваешь переворот, должен пользоваться поддержкой общества и народа. Сегодня оппозиция, эта радикальная группировка побеждена. Если кто-то посмеет сделать противозаконные шаги, со стороны государства последует очень жесткая реакция», — сказал Каладзе.

В правящей партии уже пообещали, что новый созыв парламента приступит к своей работе, даже если президент страны попытается этому препятствовать. Глава государства формально может не объявлять дату первого заседания законодательного органа, тем самым затянув старт его работы. Полномочия главы государства в Грузии сильно ограничены, поскольку это парламентская республика. Вскоре правящая партия будет менять президента, впервые голосовать будут 300 членов коллегии выборщиков, в нее войдут 150 депутатов парламента и 150 делегатов из регионов.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что оппозиция попытается раскачать ситуацию на улице после своего поражения на выборах. Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев считает, что попытка переворота в Грузии будет, но вряд ли успешная.

«Имеет значение, вся оппозиция не признает исход выборов или не вся. Пока с такой формулировкой вышло две партии [«Коалиция за перемены» и «Единство ради спасения Грузии»]. Еще одна [«Сильная Грузия»] заявила о недоверии результатам голосования. При этом впервые в парламенте очень велико представительство партий, которые не «Грузинская мечта» и не «Единое национальное движение». Это относительно новые для грузинской политики силы, которые раньше столько не набирали. Все зависит от того, как они себя поведут», — отметил эксперт.

В свою очередь заведующий сектором Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Вадим Муханов не исключил, что собрать всех своих сторонников вместе под едиными лозунгами оппозиции будет сложно, но они все равно постараются взять промежуточный реванш у власти на улице.

«Если процесс международного признания итогов выборов затянется, то это сыграет в пользу оппозиции. Это усилит ее шансы на длительное публичное противостояние путем митингов и протестов. Как долго они смогут бойкотировать парламент, неизвестно. В целом они повторяют сценарий 2020 года, когда оппозиция отказывалась почти год признавать исход выборов», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что для грузинской оппозиции, не желающей признавать себя проигравшей, единственный шанс — это «оседлать улицу» и раскачать ситуацию. Муханов резюмировал, что это ни для кого не сюрприз и все будет зависеть от того, насколько у сторон хватит ресурсов для длительного противостояния.