В партии Саакашвили объявили бойкот грузинскому парламенту

Члены политического объединения «Единство — Национальное движение», в основе которого находится созданная бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение», не будут участвовать в работе парламента страны. Об этом журналистам сообщила глава политического объединения Тинатин Бокучава, пишет ТАСС.

Она обратила внимание, что «Единство — Национальное движение» не признало результаты состоявшихся в республике выборов в высший законодательный орган. Это решение сразу подразумевало, что депутаты от партии намерены бойкотировать предстоящие заседания парламента.

«Я уверена, что на этот счет не было даже вопросов, когда речь [идет] о «Единстве — Национальном движении», — добавила Бокучава.

Выборы в грузинский парламент состоялись 26 октября. На следующий день спикер однопалатного законодательного органа Шалва Папуашвили заявил, что после обработки 99% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 54% голосов. Это позволило ей получить 90 из 150 мандатов.

При этом четыре оппозиционных политических объединения — «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия», «За Грузию» и «Единое национальное движение» — не признали результаты голосования. Более того, члены первой партии отказались от депутатских мандатов и государственного финансирования.

Ранее в Европейском парламенте отказались рассуждать о «краже» выборов в Грузии.