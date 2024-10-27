Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В партии Саакашвили объявили бойкот грузинскому парламенту

Депутаты от партии Саакашвили отказались участвовать в работе парламента Грузии

close
Shakh Aivazov/AP

Члены политического объединения «Единство — Национальное движение», в основе которого находится созданная бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение», не будут участвовать в работе парламента страны. Об этом журналистам сообщила глава политического объединения Тинатин Бокучава, пишет ТАСС.

Она обратила внимание, что «Единство — Национальное движение» не признало результаты состоявшихся в республике выборов в высший законодательный орган. Это решение сразу подразумевало, что депутаты от партии намерены бойкотировать предстоящие заседания парламента.

«Я уверена, что на этот счет не было даже вопросов, когда речь [идет] о «Единстве — Национальном движении», — добавила Бокучава.

Выборы в грузинский парламент состоялись 26 октября. На следующий день спикер однопалатного законодательного органа Шалва Папуашвили заявил, что после обработки 99% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 54% голосов. Это позволило ей получить 90 из 150 мандатов.

При этом четыре оппозиционных политических объединения — «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия», «За Грузию» и «Единое национальное движение» — не признали результаты голосования. Более того, члены первой партии отказались от депутатских мандатов и государственного финансирования.

Ранее в Европейском парламенте отказались рассуждать о «краже» выборов в Грузии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами