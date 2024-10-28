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Президента Грузии обвинили в организации беспорядков

«Грузинская мечта» обвинила президента Зурабишвили в подготовке беспорядков

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Shakh Aivazov/AP

«Грузинская мечта» обвинила президента страны Саломе Зурабишвили в подготовке беспорядков после парламентских выборов, на которых оппозиция, которую поддерживает президент, проиграла. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

«Вы видите, что госпожа Саломе вместе с оппозицией прямо участвует в том сценарии, который называется «беспорядки в стране», — утверждает Папуашвили.

При этом сама глава государства отрицала подготовку госпереворота в Грузии.

До этого Зурабишвили отказалась признавать итоги выборов в парламент Грузии, на которых победу одержала партия «Грузинская мечта». Президент заявила о тотальной фальсификации. Она добавила, что, как единственный оставшийся в Грузии независимый институт, не признает результаты голосования, и пригласила граждан поучаствовать в мирной акции протеста.

Ранее партия экс-премьера Грузии вслед за тремя другими не признала результаты выборов.

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