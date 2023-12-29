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Кадырову показали первые образцы «Джихад-машин»

Кадырову презентовали первые образцы «Джихад-машин» для военных нужд

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Татьяна Барыбина/РИА Новости

Главе Чечни Рамзану Кадырову презентовали первые образцы «Джихад-машин» для военных нужд. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, «Джихад-машины» собраны на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко».

»(«Джихад-машины». — «Газета.Ru») готовы ... выехать в зону проведения спецоперации, посмотрим, как себя поведут. Мы стараемся в первую очередь обеспечить своих бойцов и в последующем остальных», — поделился Кадыров.

По словам министра промышленности и энергетики республики Адама Хакимова, Чечня заключила контракт с Росгвардией. На данный момент одобрен бюджет с Минпромторгом на первый квартал 2024 года в размере 2 млрд рублей.

До этого Кадыров, поставивший подпись в поддержку выдвижения российского лидера Владимира Путина на пост президента РФ, объяснил свое решение. Он назвал Путина «выдающимся политиком и настоящим стратегом».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал найти виновных в избиении Елены Милашиной и Александра Немова.

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