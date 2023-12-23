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В МВФ обеспокоены тем, что экс-глава минфина Румынии возглавила ЦБ Молдавии

Постпред МВФ в Молдавии Церович обеспокоена быстрой заменой главы ЦБ Молдавии

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Михай Карауш/РИА Новости

Международный валютный фонд обеспокоен быстрой процедурой отставки главы ЦБ Молдавии Октавиана Армашу и заменой его на экс-главу минфина Румынии Анку Драг. Об этом заявила постоянный представитель МВФ в Молдавии Светлана Церович, ее слова приводит издание NewsMaker.

«Слушания были проведены, и решение было принято очень быстро. Это вызывает озабоченность соблюдением надлежащей процедуры: тщательного расследования и оценки с профессиональной и юридической точки зрения», — заявила Церович.

Постпред МВФ подчеркнула, что независимость ЦБ Молдавии это «ключевой элемент программы, поддерживаемой МВФ, наряду с укреплением госуправления и соблюдением верховенства закона».

До этого сообщалось, что бывшая глава минфина Румынии Анка Драгу возглавила Национальный банк Молдавии. При этом Драгу получила гражданство Молдавии 22 декабря.

Ранее в Румынии выписали премию президенту Молдавии Майе Санду за «европейские ценности».

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