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Венгрия готова подать в суд на Болгарию из-за российского газа

Министр по делам Евросоюза Бока: Венгрия готова подать в суд ЕС на Болгарию из-за газа РФ

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Shutterstock

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что в Будапеште уже к концу 2023 года готовы подать в суд ЕС на Софию из-за повышения платы за транзит российского газа. Видеообращение Боки к гражданам было опубликовано им в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня я направил письмо Еврокомиссии, чтобы она безотлагательно начала процесс о нарушении обязательств против Болгарии и ... призвала Болгарию заморозить повышение пошлины на энергию», — заявил он.

По словам чиновника, действия Болгарии нарушают принципы функционирования внутреннего рынка, таможенного союза и общей торговой политики Евросоюза.

До этого министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Сийярто заявил, что Евросоюз требует от Венгрии не покупать российский газ.

19 декабря 2022 года Совет ЕС сообщил, что потолок цен на газ в Евросоюзе вводится с 15 февраля на уровне €180. Механизм
«коррекции» цен может быть задействован, если цена на газ продержится на уровне €180 в течение трех дней и разница цен на бирже TTF и средней цены на сжиженный природный газ составит более €35. Мера направлена на то, чтобы оградить европейских потребителей от скачков цен на газ.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока - 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Ранее в Турции отказались ограничивать сделки по газу на создаваемом с РФ хабе.

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