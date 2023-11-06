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В США описали логику ударов Израиля по Газе

WP: США и Израиль расходятся в оценках приемлемых потерь среди гражданских

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

США и Израиль разошлись в оценках приемлемых потерь среди гражданского населения в результате ударов по сектору Газа. Об этом пишет Washington Post (WP) со ссылкой на администрацию президента США Джо Байдена.

По информации газеты, каждый удар армии Израиля тщательно рассчитывается, чтобы избежать больших потерь среди мирного населения. При этом эксперты с трудом могут судить о законности подобных атак, так как Израиль не раскрывает принципы выбора целей.

Один из сотрудников Госдепартамента отметил, что в последние дни Израиль значительно сократил количество авиаударов по сектору Газа, но воздушные атаки по-прежнему приводят к большому числу жертв.

До этого Комитет по делам палестинских заключенных сообщал, что службы безопасности Израиля задержали 2150 палестинцев с 7 октября.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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