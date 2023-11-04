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Глава МИД Хорватии оказался в центре скандала после неудачного поцелуя с Бербок

Bild: глава МИД Хорватии неудачно попытался поцеловать Бербок на саммите ЕС

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Annegret Hilse/AP

Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман на саммите министров стран ЕС в Берлине неудачно попытался поцеловать коллегу из ФРГ Анналену Бербок. Об этом пишет немецкая газета Bild.

По данным издания, после этого главной темой конференции, посвященной вопросам Европы, стало «нападение с поцелуями» на Бербок.

Газета разместила групповое фото министров, в центре которого стоит Бербок, а слева от нее — Грлич-Радман. Он держит коллегу за руку и пытается ее поцеловать. Заметно, что глава МИД Хорватии тянется к губам Бербок, а она отверчивается.

По данным издания, Грлич-Радман опоздал на фотосессию и предпринял «неуклюжую попытку» поздороваться с министром поцелуем. По информации газеты, глава МИД Хорватии уже принес свои извинения, уточнив, что хотел просто «по-человечески» поприветствовать коллегу.

В конце октября Бербок едва не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани из-за своих высказываний. Он сильно разозлился после интервью министра немецкому телеканалу ZDF.

Ранее президент Миланович сравнил Хорватию с цирковым пуделем ЕС.

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