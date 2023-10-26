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Стало известно, когда ЕС откроет переговоры о членстве с Украиной и Молдавией

ЕП ожидает, что ЕС откроет в 2023 году переговоры о членстве Украины и Молдавии

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Председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола заявила, что ЕП ожидает, что Евросоюз до конца 2023 года откроет переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в сообщество. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в ЕП ожидают, что Евросоюз может начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии «в этом году».

До этого стало известно, что отчет Еврокомиссии по достижениям Украины по евроинтеграции появиться 8 ноября, пишет Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, Киев получит положительную рекомендацию, но при наличии ряда «дополнительных условий».

В отчете ЕК может быть обозначена необходимость работы Киева по вопросам, связанным с правами нацменьшинств и борьбой с коррупцией.

Украина активизировала усилия по вступлению в Евросоюз с началом российской военной операции в конце февраля 2022 года. На фоне конфликта Киев получил статус кандидата в ЕС и пообещал дойти до этапа переговоров о вступлении в 2023 году. При этом к концу июня Украина выполнила лишь два из семи условий, необходимых для старта переговорного процесса.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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