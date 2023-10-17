В Кремле прокомментировали планы переговоров Путина и Си

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине «сверят часы» и проведут детальный обмен мнениями.

Кроме того, как отмечает официальный представитель Кремля, одной из тем переговоров Путина и Си может стать ситуация на Ближнем Востоке и очередная война между Израилем и Палестиной.

«По-прежнему, по-прежнему сохраняется угроза расширения конфликта. Это может быть чревато совершенно чудовищными последствиями для всего региона. Это может быть чревато еще большей гуманитарной катастрофой», — добавил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь» и переговоров с лидерами ряда стран.

Рабочий график Путина начнется со встречи с президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгом. После будут переговоры, в том числе с премьер-министром Таиланда Среттой Тависиным. В этот день не исключены и другие встречи. Далее пройдет церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с главами делегаций.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.