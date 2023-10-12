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Лавров назвал страну, через которую идут попытки продвигать интересы НАТО в Закавказье

Лавров: РФ фиксирует попытки продвигать интересы НАТО в Закавказье через Армению

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Francis Mascarenhas/Reuters

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ в Бишкеке заявил, что российская сторона фиксирует попытки продвигать интересы НАТО в Закавказье через Армению, передает ТАСС.

По мнению министра, нагнетание антироссийских настроений в большей степени осуществляется искусственно. Он указал, что РФ располагает данными о количестве неправительственных организаций, которые были созданы в последние годы в республике.

«Эти организации создаются не с целью продвижения дружественных отношений между Арменией и Российской Федерацией. Они нацелены на то, чтобы создавать почву для антироссийских настроений и подготовки к продвижению в этом регионе через Армению интересов Соединенных Штатов, стран Европейского союза и НАТО», — пояснил дипломат.

Лавров указал, что это приносит НАТО результаты, но выразил уверенность, что народ Армении в своем подавляющем большинстве является заинтересованным в развитии традиционных братских отношений с Россией. Кроме того, глава российского МИД обратил внимание на интервью премьера Армении Никола Пашиняна, в котором тот уверял, что Армения не меняет свои ориентиры.

»Москва надеется, что эта позиция возобладает», — заключил министр иностранных дел РФ.

До этого газета «Известия» сообщала, что на сегодняшний день Североатлантический альянс не рассматривает возможности расширения за счет Армении.

Ранее в Турции назвали «крайне низкими» шансы Армении на вступление в НАТО.

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