Стали известны результаты заседания СБ ООН по ситуации в Израиле и в Газе

Совет безопасности ООН по итогам закрытого заседания не принял никакого заявления по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, передает РИА Новости.

Российский постпред при всемирной организации Василий Небензя ответил отрицательно на вопрос о том, есть ли заявление Совбеза.

По словам постпреда Мальты Ванессы Фрейзер, ни одно из государств не предлагало проекта заявления. При этом она отметила, что все страны — члены Совбеза осудили нападение ХАМАС на Израиль.

Постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба, спецкоординатор ООН Тор Веннесланд выступил с докладом о ситуации в зоне конфликта. Она добавила, что все члены Совбеза должны задействовать как международные, так и двусторонние каналы для призывов к прекращению огня и деэскалации.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.