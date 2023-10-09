Палестина просит срочно провести экстренную встречу глав МИД Лиги арабских государств

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что в связи с вооруженным конфликтом в секторе Газа Палестинская автономия выступила с просьбой провести экстренное заседание Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне министров иностранных дел. Об этом сообщает панарабский телеканал «Аль-Арабия».

По словам Мансура, Палестина запросила провести в ближайшие дни экстренное заседание Совета ЛАГ на уровне глав МИД в столице Египта Каире.

Внешнеполитические ведомства Ирака и Марокко ранее выступили с аналогичным предложением.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Нетаньяху отметил, что ХАМАС начал внезапную атаку на Израиль и его граждан. Глава правительства сообщил, что приказал очистить поселения от террористов и провести широкомасштабную операцию по мобилизации резервов.

До этого министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны на фоне ракетных ударов со стороны радикального палестинского движения ХАМАС.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.