В МИД РФ ответили на слова Токаева о планах соблюдать антироссийские санкции

Москва рассчитывает на продолжение сотрудничества с Астаной с целью недопущения негативного влияния третьих стран на российско-казахстанские отношения. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, передает РИА Новости.

Таким образом в ведомстве прокомментировали недавнее высказывание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, согласно которому республика планирует и дальше соблюдать антироссийские санкции. При этом в МИД подчеркнули, что правительство страны не вмешивается во взаимодействие Астаны с другими государствами.

«Одновременно исходим из того, что между Москвой и Астаной существует целый комплекс договоренностей, определяющих наши отношения как стратегическое партнерство и союзничество», — говорится в заявлении.

В частности, речь идет о двустороннем сотрудничестве в сферах торговли и безопасности. Также представители внешнеполитического ведомства указали на тесное взаимодействие РФ и Казахстана в области инвестиций и на политической арене.

Как следует из сообщения министерства, российское руководство рассчитывает на поддержание хороших отношений с Казахстаном в будущем. Более того, Москва намерена продолжать совместную эффективную работу ради недопущения негативного внешнего воздействия на добрососедстве связи между странами.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что это в том числе касается торгово-экономической кооперации. По данным МИД, взаимодействие в данной области приносит обеим сторонам большую выгоду и отвечает интересам народов обоих государств.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан нельзя считать «анти-Россией».