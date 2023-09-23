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Евгений Балицкий избран на должность губернатора Запорожской области

Балицкий избран губернатором Запорожской области

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Александр Кряжев/РИА Новости

Евгений Балицкий заявил в своем Telegram-канале, что был избран на должность губернатора Запорожской области.

По словам Балицкого, его главная задача, — «сделать так, чтобы люди, которые за нас голосуют, не разочаровались».

Ранее сообщалось, что бывший глава «Роскосмоса», руководитель подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин подтвердил информацию, что стал сенатором РФ от Запорожской области.

К сообщению прикреплена информация СМИ, что он стал сенатором от Запорожской области.

18 сентября сообщалось, что Рогозин может получить новую официальную должность. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на три источника, близкие к администрации президента России. По словам одного из источников, Рогозину, как человеку, который давно «демонстрировал желание работать в новых регионах», нашли должность сенатора от Запорожской области.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

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