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В Пекине раскрыли подробности визита главы МИД Китая в РФ

МИД КНР: визит Ван И в РФ направлен на развитие отношений двух стран

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что визит главы министерства иностранных дел КНР Ван И в Россию направлен на содействие развитию двусторонних отношений и обмен мнениями по вопросам безопасности двух стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД КНР Мао Нин.

«Этот визит Ван И в Россию — плановое мероприятие в рамках российско-китайского механизма консультаций по стратегической безопасности», — сообщила она.

По ее словам, он направлен на содействие развитию двусторонних отношений и углубленный обмен мнениями по важным вопросам
стратегической безопасности двух стран.

Ван И с 18 по 21 сентября посетит Россию и примет участие в российско-китайских консультациях по безопасности.

До этого стало известно, что министр иностранных дел КНР Ван И совершит четырехдневную рабочую поездку в Россию, в ходе которой встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Во время прошедших выходных 16–17 сентября Ван И провел переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном на Мальте, на которых они обсудили ситуацию на Украине и Тайване.

Ранее Путин отказался раскрывать «секретные» темы переговоров с Си Цзиньпином.

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