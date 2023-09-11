В Совфеде ответили на слова Блинкена о «справедливом мире» на Украине

Заявления государственного секретаря США о «справедливых условиях» мира на Украине и об отсутствии у России интереса к мирным переговорам — ничто иное, как демагогия. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил сенатор Константин Долгов. Он подчеркнул, что в реальности Москва открыта для диалога, в то время как Вашингтон не скрывает, что против попыток урегулирования конфликта.

«Вашингтон сейчас делает все, чтобы не допустить никаких мирных переговоров по Украине. Администрация Байдена стремится максимально затянуть конфликт в попытке ослабить Россию. Поэтому США саботировали договоренности в Стамбуле и надоумили Зеленского на законодательном уровне запретить переговоры с Москвой», — сказал Долгов.

При этом он отметил, что диалог невозможен без учета интересов России. По его словам, если бы США хотели мира, они давно бы учли требования Москвы. Что касается территориальной целостности Украины, сенатор подчеркнул, что статус новых регионов РФ не обсуждается.

В интервью американскому телеканалу ABC News Блинкен заявил, что «справедливым условием» для начала мирных переговоров между Москвой и Киевом должно стать признание территориальной целостности Украины. По словам госсекретаря США, на данный момент не имеется признаков того, что президент России Владимир Путин, заинтересован «в какой-то значимой дипломатии».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.