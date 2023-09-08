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В Белом доме уверены в дальнейшей поддержке Украины со стороны демократов и республиканцев

Белый дом: демократы и республиканцы поддерживают дальнейшую помощь Украине

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Susan Walsh/AP

Демократы и республиканцы в американском сенате Конгресса поддерживают дальнейшую финансовую помощь Украине. Об этом заявил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

«Наиболее ярким моментом был решительный двухпартийный настрой на поддержку Украины, снабжение Украины и обеспечение того, что наша приверженность Украине не сократится», — сказал он, отметив, что этой позиции придерживаются и республиканцы, и демократы.

По его словам, он намерен провести встречу, чтобы обсудить этот вопрос с республиканцами и демократами в палате представителей на следующей неделе.

Накануне Салливан заявлял, что Белый дом ведет переговоры с конгрессом, рассчитывая, что удастся убедить законодателей одобрить запрос президента Джо Байдена о дополнительном финансировании Украины.

До этого заместитель пресс-секретаря американского министерства обороны Сабрина Сингх говорила, что средств для оказания оборонной помощи Украине будет достаточно до конца сентября текущего года.

4 сентября министерство юстиции США планирует направить Киеву попавшие под санкции российские активы на общую сумму более $1 млрд.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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