В Кремле заявили об осведомленности Путина об импортозамещении в России

Президент РФ Владимир Путин осведомлен с графиком импортозамещения в авиации и других отраслях промышленности, он «держит руку на пульсе», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя новость об успешном испытании импортозамещенного лайнера SJ-100.

«Президент, конечно, знает, детально знает график импортозамещения в авиации и в других отраслях промышленности. <...> президент будет продолжать держать руку на пульсе, но можно поздравить наших строителей с этим успехом», — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля также уточнил, что в графике главы государства пока нет визита на завод-производитель самолета, но он подтвердил, что «Путин действительно будет во Владивостоке». Песков назвал чрезвычайно важной темой производство таких машин.

29 августа Минпромторг сообщил, что российский самолет SJ-100 с импортозамещенными системами совершил свой первый полет. Глава министерства Денис Мантуров заявил, что отечественным разработчикам удалось поставить на самолет собственные конструкторские решения и технологии, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха и др.

Ранее сообщалось, что в России создадут вечный двигатель для спутников.