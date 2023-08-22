Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский подвел итоги встречи с Вучичем

Зеленский поблагодарил Вучича за предоставление гуманитарной помощи

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский считает состоявшуюся в Афинах встречу с сербским главой государства Александаром Вучичем продуктивной и открытой. Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.

«Открытый, честный, продуктивный разговор с президентом Сербии Вучичем. Хороший разговор», — подвел итоги президент Украины.

Также на сайте президента Украины отмечается, что стороны поднимали вопросы, связанные с региональной безопасностью, двусторонними отношениями и перспективами их развития.

Кроме того, Зеленский выразил благодарность Вучичу за гуманитарную помощь, предоставленную Белградом Киеву.

До этого Зеленский утверждал, что оказываемой помощи Украине недостаточно в условиях конфликта.

Также правительство Украины сообщило в Telegram-канале, что страна получила грант от Соединенных Штатов в размере $1,25 млрд, предназначающийся для выплаты зарплат и социальной помощи.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях