Зеленский подвел итоги встречи с Вучичем

Украинский президент Владимир Зеленский считает состоявшуюся в Афинах встречу с сербским главой государства Александаром Вучичем продуктивной и открытой. Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.

«Открытый, честный, продуктивный разговор с президентом Сербии Вучичем. Хороший разговор», — подвел итоги президент Украины.

Также на сайте президента Украины отмечается, что стороны поднимали вопросы, связанные с региональной безопасностью, двусторонними отношениями и перспективами их развития.

Кроме того, Зеленский выразил благодарность Вучичу за гуманитарную помощь, предоставленную Белградом Киеву.

До этого Зеленский утверждал, что оказываемой помощи Украине недостаточно в условиях конфликта.

Также правительство Украины сообщило в Telegram-канале, что страна получила грант от Соединенных Штатов в размере $1,25 млрд, предназначающийся для выплаты зарплат и социальной помощи.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.