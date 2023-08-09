МИД Белоруссии обвинил главу евродипломатии во лжи

В МИД Белоруссии утверждают, что заявления главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля и глав внешнеполитических ведомств стран Балтии и Польши по случаю годовщины президентских выборов в Белоруссии «построены на лживых обвинениях». Сообщение белорусского министерства опубликовано на его сайте.

«Заявления высокого представителя Евросоюза Ж. Борреля, глав внешнеполитических ведомств стран Балтии и Польши, политиков других государств ЕС по случаю очередной годовщины президентских выборов в нашей стране целиком построены на заезженных лживых обвинениях в адрес Беларуси», — сказано в сообщении пресс-службы дипведомства Белоруссии.

До этого стало известно, что США расширили санкции в отношении Белоруссии, внеся туда еще восемь человек. Вашингтон также добавил в санкционный список пять организаций, включая авиакомпанию «Белавиа», Минский завод гражданский авиации, департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии.

Ранее Лукашенко попросил не делать из него героя.