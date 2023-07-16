Кандидат в президенты США вынужден сократить персонал предвыборной кампании

Губернатор Флориды Рон ДеСантис, баллотирующийся на пост президента США, сократит персонал президентской кампании из-за нехватки средств, сообщает газета Politico.

«Президентская кампания Рона ДеСантиса сокращает персонал, поскольку она борется с нехваткой наличных средств», — указано в сообщении.

На этой неделе были уволены десять сотрудников, при этом сокращение персонала объясняется стремлением кампании ДеСантиса оправдать ожидания по сбору средств. По данным CNN, губернатор Флориды собрал $20 млн пожертвований, из которых не менее $1 млн ушли на выплату зарплат налоговые отчисления, страховку и другие расходы.

Ранее губернатор Флориды, кандидат в президенты США Рон ДеСантис заявил, что, будучи главой государства не стал бы идти на шаги, которые способствуют обострению конфликта на Украине.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.