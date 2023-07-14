Боррель заявил, что Лавров агрессивно ответил на призыв вывести войска из Украины

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров агрессивно отреагировал на его призыв на форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) вывести российские силы с Украины, а также назвал это частью заговора Запада. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Борреля, Лавров «агрессивно» отклонил его призы вывести российские войска с территории Украины.

«Лавров ответил... очень агрессивно объяснил свою точку зрения и сказал, что все это — «западный заговор», — подчеркнул Боррель.

Глава евродипломатии отметил, что объяснил Лаврову причины поддержки Украины со стороны ЕС, а также призвал вывести войска из соседней страны, назвав это единственным способом остановить конфликт.

До этого Боррель заявил, что Евросоюз должен быть готовым к возможным быстрым переменам в России.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.