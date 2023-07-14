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Боррель заявил, что Лавров агрессивно ответил на призыв вывести войска из Украины

Reuters: Боррель заявил, что Лавров агрессивно ответил на призыв вывести силы из Украины

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Jean-Francois Badias/AP

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров агрессивно отреагировал на его призыв на форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) вывести российские силы с Украины, а также назвал это частью заговора Запада. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Борреля, Лавров «агрессивно» отклонил его призы вывести российские войска с территории Украины.

«Лавров ответил... очень агрессивно объяснил свою точку зрения и сказал, что все это — «западный заговор», — подчеркнул Боррель.

Глава евродипломатии отметил, что объяснил Лаврову причины поддержки Украины со стороны ЕС, а также призвал вывести войска из соседней страны, назвав это единственным способом остановить конфликт.

До этого Боррель заявил, что Евросоюз должен быть готовым к возможным быстрым переменам в России.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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