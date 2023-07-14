Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пушилин призвал ускорить оформление документов о переходе епархий Донбасса в РПЦ

Пушилин поручил Минюсту ускорить оформление документов о переходе епархий Донбасса в РПЦ

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал Минюст ДНР ускорить подготовку документации для вхождения Донецкой, Мариупольской, Горловской и Славянской епархий в состав Русской православной церкви. Об этом говорится в его Telegram-канале.

По словам Пушилина, переход епархий Донбасса в РПЦ является «непростым, но верным шагом».

«Украина уничтожает каноническое православие на своей земле. Россия никогда не позволит нарушать права верующих любой из религий. Мною даны соответствующие распоряжения в Минюст ДНР об оказании необходимой поддержки и ускорения процедуры оформления документов», — написал он.

12 июля Денис Пушилин заявлял, что обмен бойцов украинского батальона «Азов» (организация запрещена в России) на российских военных в 2022 году был более болезненным, чем нынешняя выдача их командиров, которые должны были находиться в Турции до окончания конфликта. При этом врио ДНР отметил, что эта ситуация показала, что «репутация Турции потеряна».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях