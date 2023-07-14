Пушилин призвал ускорить оформление документов о переходе епархий Донбасса в РПЦ

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал Минюст ДНР ускорить подготовку документации для вхождения Донецкой, Мариупольской, Горловской и Славянской епархий в состав Русской православной церкви. Об этом говорится в его Telegram-канале.

По словам Пушилина, переход епархий Донбасса в РПЦ является «непростым, но верным шагом».

«Украина уничтожает каноническое православие на своей земле. Россия никогда не позволит нарушать права верующих любой из религий. Мною даны соответствующие распоряжения в Минюст ДНР об оказании необходимой поддержки и ускорения процедуры оформления документов», — написал он.

12 июля Денис Пушилин заявлял, что обмен бойцов украинского батальона «Азов» (организация запрещена в России) на российских военных в 2022 году был более болезненным, чем нынешняя выдача их командиров, которые должны были находиться в Турции до окончания конфликта. При этом врио ДНР отметил, что эта ситуация показала, что «репутация Турции потеряна».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.