Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кличко пожаловался на власти Украины

Кличко обвинил руководство Украины в стремлении к чрезмерной централизации власти

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался, что власти Украины используют правоохранительные органы для политической борьбы, а также чрезмерно стремятся к централизации власти. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня вызывает обеспокоенность чрезмерная централизация власти, использование правоохранительных органов для давления на бизнес и местные власти. Воздействие центральных органов власти на судебную систему», — заявил он.

По его словам, в государстве, которое стремится в Евросоюз и НАТО, не должно быть политической борьбы и недемократических методов управления.

Ранее Кличко косвенно признался в конфликте с украинским президентом Владимиром Зеленским и его Офисом. Видео с конференции по самоуправлению, на которой выступил Кличко, опубликовало издание «Страна.ua». Он отметил, что боевые действия на Украине не являются оправданием для политических разборок. Он добавил, что в такое время не должно быть политической борьбы.

Ранее Кличко получил выговор.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях