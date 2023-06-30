Кличко пожаловался на власти Украины

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался, что власти Украины используют правоохранительные органы для политической борьбы, а также чрезмерно стремятся к централизации власти. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня вызывает обеспокоенность чрезмерная централизация власти, использование правоохранительных органов для давления на бизнес и местные власти. Воздействие центральных органов власти на судебную систему», — заявил он.

По его словам, в государстве, которое стремится в Евросоюз и НАТО, не должно быть политической борьбы и недемократических методов управления.

Ранее Кличко косвенно признался в конфликте с украинским президентом Владимиром Зеленским и его Офисом. Видео с конференции по самоуправлению, на которой выступил Кличко, опубликовало издание «Страна.ua». Он отметил, что боевые действия на Украине не являются оправданием для политических разборок. Он добавил, что в такое время не должно быть политической борьбы.

Ранее Кличко получил выговор.