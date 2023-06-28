Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американский журналист раскритиковал США за «войну» против России

Экс-ведущий Fox News Карлсон раскритиковал попытки США противостоять России

close
100%
Global Look Press

Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал США за «войну» против России.

«Вы наверняка спрашиваете себя, почему мы вообще воюем с Россией, в то время как мир скатывается к ядерному противостоянию, крупнейшему в истории», — обратился Карлсон к американцам на своей странице в Twitter.

По мнению журналиста, в попытках Вашингтона противостоять Москве есть множество минусов, в частности, экономическая катастрофа или потенциальное исчезновение человечества. Такер задался вопросом, есть ли веская причина тому, почему Соединенные Штаты «воюют» с Россией.

Экс-ведущий добавил, что не понимает, почему США тратят из своих резервов сотни миллиардов долларов на помощь Украине. Такер предположил, что финансирование этой страны, возможно, помогает американскому президенту Джо Байдену выплатить долги бизнесменам, финансирующими строительство его виллы в Рехобот-Бич (штат Делавэр), или же средства идут на незаконные биолаборатории в Восточной Европе.

«Или война нужна для того, чтобы неудачники вроде госсекретаря США Энтони Блинкена и замгоссекретаря Виктории Нуланд чувствовали, что еще делают что-то важное в их никчемных пустых жизнях?» — задался вопросом Карлсон, требуя более веской причины для продолжения американо-российских противостояний.

Ранее американский журналист Такер Карлсон обвинил президента Владимира Зеленского в разрушении демократии на Украине.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях