Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал США за «войну» против России.

«Вы наверняка спрашиваете себя, почему мы вообще воюем с Россией, в то время как мир скатывается к ядерному противостоянию, крупнейшему в истории», — обратился Карлсон к американцам на своей странице в Twitter.

По мнению журналиста, в попытках Вашингтона противостоять Москве есть множество минусов, в частности, экономическая катастрофа или потенциальное исчезновение человечества. Такер задался вопросом, есть ли веская причина тому, почему Соединенные Штаты «воюют» с Россией.

Экс-ведущий добавил, что не понимает, почему США тратят из своих резервов сотни миллиардов долларов на помощь Украине. Такер предположил, что финансирование этой страны, возможно, помогает американскому президенту Джо Байдену выплатить долги бизнесменам, финансирующими строительство его виллы в Рехобот-Бич (штат Делавэр), или же средства идут на незаконные биолаборатории в Восточной Европе.

«Или война нужна для того, чтобы неудачники вроде госсекретаря США Энтони Блинкена и замгоссекретаря Виктории Нуланд чувствовали, что еще делают что-то важное в их никчемных пустых жизнях?» — задался вопросом Карлсон, требуя более веской причины для продолжения американо-российских противостояний.

Ранее американский журналист Такер Карлсон обвинил президента Владимира Зеленского в разрушении демократии на Украине.