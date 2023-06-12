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В России могут начать арестовывать нарушителей режима военного положения

Россиян смогут задерживать за нарушение военного положения после поправок в законопроекте

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Shutterstock

Депутаты Государственной думы России 14 июня могут рассмотреть предлагаемые поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), в которых говорится об административной ответственности для российских граждан за нарушение режима военного положения. Об этом сообщается в проекте решения совета нижней палаты парламента, который размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Кроме того, могут быть приняты поправки в законопроекте, согласно которым за нарушение требований режима военного положения граждане смогут подвергаться аресту.

Член комитета Государственной думы Дмитрий Вяткин уточнил, что предлагаемые поправки будут действовать в регионах, где было введено военное положение. По его словам, военное положение в российских регионах не вводилось очень давно, и поэтому необходимо подкрепить эти нормы ответственностью.

«Не применялась никакая ответственность по этому закону и каких-то специальных статей не было. С учетом нынешних реалий нужно вводить соответствующие санкции», — пояснил он.

В случае принятия поправок в КоАП Российской Федерации за нарушение режима военного положения будет предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест до 30 суток, должностные лица будут обязаны платить штраф от 1 до 2 тыс. рублей, арест сохраняется в пределах таких же сроков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ему неизвестно о возможности введения военного положения на приграничных территориях, в том числе в Брянской и Белгородской областях.

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