Глава МИД Италии Таяни заявил, что КНР может стать инструментом мира в украинском конфликте

Китай может стать инструментом мира в украинском кризисе, заявил вице-премьер Италии и глава МИД Антонио Таяни, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Китай является основным действующим игроком на мировой арене и имеет положительные отношения с Россией, поэтому может стать «инструментом мира».

По словам Таяни, на встрече в феврале он передал главе канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Ван И, что Пекин может убедить РФ прислушаться «к умеренным советам» по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее глава китайского МИД Цинь Ган заявил, что конфликт на Украине «подошел к критическому моменту». Он отметил, что «либо огонь прекратится» и «восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования», либо конфликт усугубится и ситуация выйдет из-под контроля.