Юридический комитет парламента Грузии одобрил законопроекты об иноагентах

Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии принял в первом чтении грузинскую и американскую версии законопроектов об агентах иностранного влияния. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил председатель юридического комитета Анри Оханашвили, оба законопроекта приняты единогласно. Теперь ожидается рассмотрение инициатив в первом чтении на пленарной сессии. Инициаторы законопроектов ранее заявляли, что после поддержки в первом чтении их планируется отправить в Венецианскую комиссию для заключения.

Ранее сообщалось, что представители оппозиционных партий в Грузии готовят в ближайшие дни крупный митинг против внесенного в парламент законопроекта об иностранных агентах.

До этого стало известно, что грузинские депутаты устроили драку в парламенте на фоне обсуждения закона об иноагентах.

В конце февраля в Госдепе США заявили, что принятие закона об агентах иностранного влияния в Грузии может отдалить Тбилиси от интеграции в евро-атлантическое сообщество.