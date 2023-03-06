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Юридический комитет парламента Грузии одобрил законопроекты об иноагентах

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РИА «Новости»

Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии принял в первом чтении грузинскую и американскую версии законопроектов об агентах иностранного влияния. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил председатель юридического комитета Анри Оханашвили, оба законопроекта приняты единогласно. Теперь ожидается рассмотрение инициатив в первом чтении на пленарной сессии. Инициаторы законопроектов ранее заявляли, что после поддержки в первом чтении их планируется отправить в Венецианскую комиссию для заключения.

Ранее сообщалось, что представители оппозиционных партий в Грузии готовят в ближайшие дни крупный митинг против внесенного в парламент законопроекта об иностранных агентах.

До этого стало известно, что грузинские депутаты устроили драку в парламенте на фоне обсуждения закона об иноагентах.

В конце февраля в Госдепе США заявили, что принятие закона об агентах иностранного влияния в Грузии может отдалить Тбилиси от интеграции в евро-атлантическое сообщество.

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