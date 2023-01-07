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Telegraph: Макрон нарушил военное табу, заявив об отправке Киеву БМП AMX-10 RC

Telegraph: Макрон нарушил военное табу, заявив об отправке Киеву бронемашин AMX-10 RC

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Benoit Tessier/Reuters

Обозреватели издания Telegraph Джо Барнс и Ник Гаттеридж утверждают, что президент Франции Эммануэль Макрон нарушил негласное военное правило, отправив Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC.

В публикации отмечается, что AMX-10 RC оснащенные 105-мм пушкой могут показаться чем-то обычным, но так Франция отправила в Киев боевые машины западного производства.

«Красная черта была перейдена, военное табу нарушено, притом самым неожиданным из кандидатов», — утверждают обозреватели.

Они подчеркивают, что своей инициативой Макрон превзошел СШАГерманию и Великобританию, которая находилась в числе лидеров по военному обеспечению Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Париж поставит Киеву бронемашины AMX-10 RC. Об этом глава государства сказал в телефонной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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