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Экс-президент США Трамп хотел наградить себя Медалью Почета

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Pablo Martinez Monsivais/AP

Бывший президент США Дональд Трамп в шутливой манере признался, что хотел наградить себя высшей военной наградой страны, Медалью Почета, которая выдается участникам боевых действий за особую храбрость и отвагу. Его слова приводит газета The Independent.

«Я хотел вручить себе Медаль Почета Конгресса США, но они не позволили мне этого сделать. Я всегда хотел этого. А они сказали, что это будет неуместно. Ну и ладно, ответил я», — рассказал Трамп, выступая на студенческой конференции во Флориде.

В ходе мероприятия Трамп также назвал американскую систему образования больной. Он пожаловался на дрэг-шоу и запреты Библии в общеобразовательных школах и призвал консервативных молодых людей бороться с радикальным ЛГБТ-истеблишментом в сфере образования.

Кроме того, Трамп заявил, что Соединенные Штаты при нынешнем президенте Джо Байдене стали нищей страной, которая вынуждена просить о помощи. По его мнению, за 2 года США превратились из сильной, могущественной страны в слабую.

До этого экс-президент сказал, что Вашингтон выделяет Украине слишком много средств по сравнению со странами Европы.

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