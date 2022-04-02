В Кремле указали на агрессивную архитектуру НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что архитектура НАТО нацелена на то, чтобы быть агрессивной, несмотря на то что заявляет о себе как об оборонительной организации, передает РИА «Новости».

«Знаете, автомат Калашникова — его как ни крути, он автомат все равно. Вот так же и НАТО. <...> Это организация, созданная для агрессии», — отметил он.

Песков напомнил, как министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об усилении группировки НАТО на восточном фланге, на западной границе России, и президент поручил разработать план укрепления российского военного потенциала, чтобы поддерживать безопасность страны.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что максимальное расширение сил НАТО началось непосредственно после присоединения Крыма к Российской Федерации в 2014 году, целью этого было сдерживание России.