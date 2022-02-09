В Госдуме ответили на заявление экс-президента Польши об «ударе по Москве»

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление бывшего президента Польши Леха Валенсы об ударе по Москве в случае российского вторжения на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам депутата, заявления Валенсы являются следствием «постковидного синдрома».

9 января Валенс заявил, что в случае вторжения России на Украину «должен быть немедленный ответ — нападение на Москву». По словам политика, он больше не поддерживает президента РФ Владимира Путина. По словам Валенсы, весь мир должен мобилизоваться, а Польша должна помочь Украине и предоставить все силы, которые у нее есть в распоряжении.

До этого бывший президент Польши жаловался на тяжелые симптомы коронавируса.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.