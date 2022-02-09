Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Глава МИД Британии прилетела в Москву в меховой шапке, несмотря на плюсовую... 17:59
В МИД обвинили США в попытке «оккупировать энергетический рынок ЕС» 17:56
Сменился лидер общекомандного зачета Олимпиады 17:55
Бывший сотрудник Telegram сравнил атмосферу в компании с сектой 17:54
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Татарстане 17:50
Елистратов высказался о бронзе в шорт-треке на дистанции 1500 метров 17:46
Трамп назвал Германию «заложницей» Москвы 17:46
Джесси Бакли пытается пережить смерть мужа в трейлере фильма «Men» 17:45
В Верховном суде назвали сумму назначенных россиянам штрафов 17:43
Американские конгрессмены усомнились в умственных способностях Байдена 17:37

В Госдуме ответили на заявление экс-президента Польши об «ударе по Москве»

Депутат Шхагошев: призыв экс-президента Польши напасть на Москву — постковидный синдром

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Matej Leskovsek/Reuters

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление бывшего президента Польши Леха Валенсы об ударе по Москве в случае российского вторжения на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам депутата, заявления Валенсы являются следствием «постковидного синдрома».

9 января Валенс заявил, что в случае вторжения России на Украину «должен быть немедленный ответ — нападение на Москву». По словам политика, он больше не поддерживает президента РФ Владимира Путина. По словам Валенсы, весь мир должен мобилизоваться, а Польша должна помочь Украине и предоставить все силы, которые у нее есть в распоряжении.

До этого бывший президент Польши жаловался на тяжелые симптомы коронавируса.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть