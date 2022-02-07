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Посол ЦАР заявил, что Россия за год навела порядок в республике

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Marc Hofer/AP

Посол Центральноафриканской республики в РФ Леон Додону-Пунагаза заявил, что Россия за год навела порядок в стране, а Запад не мог это сделать десятилетиями. Об этом сообщает РИА «Новости».

«ЦАР – это суверенное государство, имеем право выбирать, с кем дружить. Это наше право. С французами, американцами и другими – сколько лет (дружили – прим. «Газеты.Ru»), и что они сделали? Эти военные группировки сколько лет покоя не дают ЦАР? А Россия за сколько навела порядок? Год?» — сказал он.

Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщал, что в настоящее время общее число российских инструкторов, которые находятся в республике с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета, составляет 1135.

Российские инструкторы работают в ЦАР по просьбе местных властей. Они повышают уровень профессиональной выучки центральноафриканских силовиков для стабилизации ситуации в стране.

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